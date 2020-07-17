Туристы из Санкт-Петербурга поблагодарили сотрудников ГИБДД Карелии за свое спасение

Полицейские Карелии оказали туристам из соседнего региона помощь на дороге и получили от них благодарность, сообщили в МВД Карелии.

На имя министра внутренних дел по Республике Карелия поступило благодарственное письмо.

В начале июля жители соседнего региона с двумя детьми ехали в сторону Кеми. На трассе в Сегежском районе в их машине произошла серьезная поломка: оборвался ремень генератора. Устранить проблему своими силами не удалось, встречные машины не останавливались. Ситуация осложнялась еще и тем, что на том участке местности полностью отсутствовала мобильная связь.

"Около 12 часов дня на наше счастье остановился проезжавший мимо экипаж ГИБДД, - рассказывают авторы письма. - Полицейские отбуксировали нашу машину до поворота на Сегежу. Там была мобильная связь, и мы смогли предпринять дальнейшие меры по ремонту".

Жители северной столицы запомнили государственный номер служебного автомобиля и сделали пару снимков на память. "Считаем, что экипаж ГИБДД, без преувеличения, буквально спас нас, - говориться в письме. - Просим не оставлять без внимания поступок сотрудников, передать нашу искреннюю благодарность и поощрить их".

Решение о поощрении сотрудников полиции, оказавшим помощь гражданам, будет принято руководством в ближайшее время.