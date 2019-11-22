Подписаться
Новости. Общество
11:23, 22 Ноября 2019
фото: ©ГИБДД Петрозаводска

Инспекторы оштрафовали двух водителей автобусов на выезде из Петрозаводска

Загрузка...

Рейдовое мероприятие "Автобус" прошло 21 ноября на выезде из города, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автоинспекторы проверяли автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах.

В ходе мероприятия два водителя были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД: один водитель не пристегнул ремень безопасности, а второй – вышел на рейс без технического осмотра. За отсутствие техосмотра водителю грозит штраф в размере  500 рублей, на юридическому лицу – 50 тысячрублей.

Ранее таксистов-нарушителей оштрафовали в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
21.11.2019, 10:25
Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом

Аналитика

Сегодня 09:15
Обществоведение
Виктор Симонов и его территория возможностей 1
Путешественник, организатор мировых соревнований на собачьих упряжках Виктор Симонов о потерянной гонке, покорении Арктики и гурмане Федоре Конюхове.
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 4
21.11.2019 13:19
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 5
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 7
19.11.2019 14:42
Вся аналитика

Чтиво

21.11.2019 13:20
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 12
21.11.2019 13:09
ЧП бытового масштаба 2
21.11.2019 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Привился от гриппа в передвижном пункте
Новое
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»