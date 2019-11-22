Инспекторы оштрафовали двух водителей автобусов на выезде из Петрозаводска

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Рейдовое мероприятие "Автобус" прошло 21 ноября на выезде из города, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Автоинспекторы проверяли автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах.
В ходе мероприятия два водителя были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД: один водитель не пристегнул ремень безопасности, а второй – вышел на рейс без технического осмотра. За отсутствие техосмотра водителю грозит штраф в размере 500 рублей, на юридическому лицу – 50 тысячрублей.
Ранее таксистов-нарушителей оштрафовали в Карелии.
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