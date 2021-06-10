Инспекторы проведут массовые проверки водителей завтра в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска заявила о готовящихся массовых проверках водителей.

В субботу водителей Петрозаводска ждут массовые проверки, сообщает ГИБДД Петрозаводска.

В Госавтоинспекции привели статистику по числу пьяных нарушителей за рулем.

«За 5 месяцев в Петрозаводске произошло 3 дорожно — транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления порядка 300 водителей, находившихся в состоянии опьянения», — говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что очевидцы помогли поймать пьяную девушку-водителя, скрывшуюся с места ДТП в Петрозаводске.