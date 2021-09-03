Инспекторы в Карелии рассказали о распространенных нарушениях маршрутчиков

Прионежские автоинспекторы проводят мероприятия по профилактике ДТП с участием автобусов и сообщают о наиболее распространенных нарушениях водителей маршруток.

В августе в Прионежском районе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности тринадцать водителей автобусов. Об этом информирует сообщество «Полиция Прионежского района».

Чаше всего водители автобусов нарушали правила пользования внешними световыми приборами и не пристегивались ремнем безопасности. Один водитель во время движения совершил обгон с выездом на полосу встречного движения в нарушение ПДД, ещё один не исполнил свою обязанность по страхованию гражданской ответственности, заявили инспекторы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске наказан водитель маршрутки, заблокировавший ребенка в салоне.