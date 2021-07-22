Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
В Карелии на каждом участке для голосования будет установлено видеонаблюдение
28.07.2021 14:08
Интернет-технологии облегчат жизнь кандидатов в депутаты парламента Карелии
28.07.2021 19:08

В Петрозаводске наказан водитель маршрутки, заблокировавший ребенка в салоне

Новости. Происшествия
10:12, 30 Июля 2021
фото: Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

В столице Карелии вычислили водителя маршрутного автобуса №19, который отказался выпускать ребенка из салона из-за проблем с терминалом.

Установлена личность водителя маршрутного автобуса № 19, который отказался выпускать из салона своей маршрутки девочку. Напомним, ребенок не смог оплатить проезд по банковской карте, потому что не работал терминал. После этого водитель не позволил девочке покинуть маршрутку и поехал дальше, закрыв двери.

Как сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский в соцсети, водитель маршрутки № 19 привлечен к дисциплинарному наказанию, он извинился перед отцом ребенка.

«Компания „АТП 3“ установила личность водителя. На предприятии провели служебное расследование инцидента, произошедшего 24 июля. Водитель привлечен к дисциплинарному наказанию. Со всеми сотрудниками компании-перевозчика проведен дополнительный инструктаж о культуре поведения при обслуживании пассажиров. Водитель, позволивший себе недопустимое поведение, позвонил отцу ребенка, попавшего в эту историю, и извинился. Извинения приняты, инцидент исчерпан», — заявил Любарский.

Ранее отец ребенка рассказал, как его дочь оказалась заблокирована в салоне маршрутки из-за неработающего терминала оплаты.

«На остановке оказалось что у водителя не работает терминал. У ребенка карточка, наличных нет… Этот гад закрыл двери и поехал дальше. Ребенок в шоке, в испуге, не знает что делать. Спасибо пассажирам этого маршрута собрали на проезд и заплатили за дочку. Она проехала лишних две остановки. Еле успела добежать на тренировку. Вот вопрос: доколе это будет продолжаться? Беспредел со стороны водителей маршрутов», — написал петрозаводчанин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-07-30 10:50:41
Где же гермафродит Наташка? Так доказывал, что это "брехня"...
Беня
2021-07-30 10:48:34
Интересно, как там все устроено, если вроде бы с виду наемный водитель ведет себя как извозчик на своей ржавой развалине, давящийся за копеечку?
Os
2021-07-30 10:40:29
Чтобы он с девочкой сделал, если бы не заплатили пассажиры? Держал бы в автобусе, пока выкуп не заплатят?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 11:19
В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 9
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 5
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»