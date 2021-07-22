В Петрозаводске наказан водитель маршрутки, заблокировавший ребенка в салоне

В столице Карелии вычислили водителя маршрутного автобуса №19, который отказался выпускать ребенка из салона из-за проблем с терминалом.

Установлена личность водителя маршрутного автобуса № 19, который отказался выпускать из салона своей маршрутки девочку. Напомним, ребенок не смог оплатить проезд по банковской карте, потому что не работал терминал. После этого водитель не позволил девочке покинуть маршрутку и поехал дальше, закрыв двери.

Как сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский в соцсети, водитель маршрутки № 19 привлечен к дисциплинарному наказанию, он извинился перед отцом ребенка.

«Компания „АТП 3“ установила личность водителя. На предприятии провели служебное расследование инцидента, произошедшего 24 июля. Водитель привлечен к дисциплинарному наказанию. Со всеми сотрудниками компании-перевозчика проведен дополнительный инструктаж о культуре поведения при обслуживании пассажиров. Водитель, позволивший себе недопустимое поведение, позвонил отцу ребенка, попавшего в эту историю, и извинился. Извинения приняты, инцидент исчерпан», — заявил Любарский.

Ранее отец ребенка рассказал, как его дочь оказалась заблокирована в салоне маршрутки из-за неработающего терминала оплаты.

«На остановке оказалось что у водителя не работает терминал. У ребенка карточка, наличных нет… Этот гад закрыл двери и поехал дальше. Ребенок в шоке, в испуге, не знает что делать. Спасибо пассажирам этого маршрута собрали на проезд и заплатили за дочку. Она проехала лишних две остановки. Еле успела добежать на тренировку. Вот вопрос: доколе это будет продолжаться? Беспредел со стороны водителей маршрутов», — написал петрозаводчанин.