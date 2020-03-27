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Инспекторы в Карелии вышли на поиск нарушителей на большегрузах

Новости. Общество
11:47, 28 Марта 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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На дорогах республики проходит профилактическое мероприятия "Лес", сообщает Госавтоинспекция Карелии.

С начала года в отношении водителей большегрузных автомобилей составлено свыше 3160 административных материалов.

Как передает ГИБДД, накануне проверены большегрузы в Сортавальском и Кондопожском районах. 

В Кондопожском районе на 496 км автодороги "Кола" водитель лесовоза привлечен к административной ответственности по статье 12.21.1. часть 6 Кодекса "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".

Как сообщили в Госавтоинспекции, нарушение влечет штраф в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Ранее сообщалось, что водитель лесовоза в Карелии получил штраф от ГИБДД за езду без тахографа и документов.

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