Водитель лесовоза в Карелии получил штраф от ГИБДД за езду без тахографа и документов

В отношении водителя, который ездил без тахографа и предрейсового осмотра, составлены административные материалы, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 27 марта в 5.20 на 201 км автодороги Р-21 "Кола-Гос.граница сотрудниками Госавтоинспекции Костомукши был остановлен лесовоз Sisu.

При проверке установлено, что в грузовом автомобиле не работал тахограф, водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр, отсутствовал путевой лист с отметкой механика о прохождении контроля технического состояния транспортного средства. В отношении водителя за данные нарушения были составлены административные материалы:

- За управление транспортным средством без тахографа грозит наложение административного штрафа на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей

- За нарушение требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров - административный штраф в размере 3 тысяч рублей

- За нарушение требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства - административный штраф в размере 3 тысяч рублей

- За управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, ОСАГО - административный штраф в размере 500 рублей.