890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели VS коронавирус: как меняется бизнес для людей во время кризиса
Сегодня 13:10
Парфенчиков заявил о принудительной обсервации тех, кто не соблюдает режим самоизоляции 20
Сегодня 07:57
Пожар на Сегежском ЦБК в Карелии тушили 20 пожарных
Сегодня 09:34
Холод возвращается в Карелию на выходных 1
Сегодня 06:40
Общественный транспорт в Петрозаводске временно перестанет ходить из-за коронавируса (СРОЧНО) 11
Сегодня 13:15

Водитель лесовоза в Карелии получил штраф от ГИБДД за езду без тахографа и документов

Новости. Происшествия
17:40, 27 Марта 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

В отношении водителя, который ездил без тахографа и предрейсового осмотра, составлены административные материалы, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 27 марта в 5.20 на 201 км автодороги Р-21 "Кола-Гос.граница сотрудниками Госавтоинспекции Костомукши был остановлен лесовоз Sisu.

При проверке установлено, что в грузовом автомобиле не работал тахограф, водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр, отсутствовал путевой лист с отметкой механика о прохождении контроля технического состояния транспортного средства. В отношении водителя за данные нарушения были составлены административные материалы:

- За управление транспортным средством без тахографа грозит наложение административного штрафа на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей
- За нарушение требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров - административный штраф в размере 3 тысяч рублей
- За нарушение требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства - административный штраф в размере 3 тысяч рублей
- За управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, ОСАГО - административный штраф в размере 500 рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
20.03.2020, 09:11
В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус
23.03.2020, 06:40
Серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС - прорвало дамбу (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

26.03.2020 14:14
Обществоведение
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
Обращение Владимира Путина к гражданам России
25.03.2020 17:49
Как купить квартиру, не выходя из дома
25.03.2020 11:22
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии" 1
24.03.2020 12:25
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы 6
23.03.2020 22:29
Вся аналитика

Медиа

"Событие дня": Третья очередь "Лотос Plaza". Старт - 2020
26.03.2020 10:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»