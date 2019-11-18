Инспекторы за час поймали двух пьяных водителей в поселке Карелии

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Пьяных водителей отстранили от управления в Эссойле, сообщили в ГИБДД Карелии.
Инспекторы ДПС воскресным утром 17 ноября в течение часа отстранили от управления двух пьяных водителей.
Всего за пятницу и минувшие выходные дни в республике было пресечено 22 нарушения нетрезвыми водителями. Пятерым из нарушителей предстоит понести уголовное наказание за повторное управление машиной в состоянии опьянения.
Ранее пьяного водителя задержали в Матросах.
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