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Инспекция труда Карелии добилась всех выплат при увольнении работника учебного заведения

Новости. Общество
12:58, 20 Октября 2023
фото: © plusworld.ru / articles

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Уволенному сотруднику выплатили 25 тысяч рублей только после вмешательства госинспекции труда.

Государственная инспекция труда Карелии восстановила права работника на выплату при увольнении. 

Инспекторы выяснили, что уволенному сотруднику одного из образовательных учреждений Петрозаводска не выплатили 25 тысяч рублей. 

После вмешательства контрольного органа бывший работник получил эти деньги, также учебное заведение выплатит ему компенсацию за нарушение срока выплат, сообщили в ведомстве. 

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