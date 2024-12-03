Инспекция труда разбирается с тяжелой травмой токаря, которого затянуло в станок на одном из предприятий Петрозаводска

Инспекция труда Карелии приступила к расследованию тяжелого несчастного случая с работником предприятия в Петрозаводске.

Госинспекция труда Карелии приступила к расследованию тяжелого несчастного случая, который произошел на производстве в Петрозаводске, рассказали в надзорном ведомстве.

Инспекция труда начала расследование тяжелого несчастного случая с токарем одного из предприятий карельской столицы.

По предварительной информации, произошел подхват одежды вращающийся вал станка захватил одежду работника, в результате токаря затянуло в станок. Рабочий получил тяжелую травму.

По результатам расследования Госинспекция труда сделает выводы о причинах и обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что несчастный случай с токарем вызвал интерес Следкома Карелии.