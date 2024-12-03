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Токаря затянуло в станок на предприятии в Петрозаводска: несчастный случай вызвал интерес Следкома

Новости. Происшествия
15:00, 04 Декабря 2024
фото: © Следком Карелии / ВК

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Следком Карелии разбирается в обстоятельствах несчастного случая на предприятии, где рабочий получил тяжелые травмы.

Следователи следственного отдела Петрозаводска Следкома Карелии проводят процессуальную проверку о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Предварительно было установлено, что 22 ноября текущего  года за медицинской помощью обратился 55-летний житель  Петрозаводска — с ним на рабочем месте произошел несчастный случай. Медики диагностировали у мужчины тяжелые травмы головы, грудной клетки и кисти руки.

Травмы, как выяснилось, потерпевший получил на токарном станке на одном из предприятий города. Токарь изготавливал деталь, в какой-то момент его одежду затянула вращающаяся часть заготовки, выходящая за пределы станка. В результате этого рабочий получил травмы. Помощь пострадавшему оказали сотрудники организации.

Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая. В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению правил охраны труда на производстве, в итоге решат — возбуждать уголовное дело или нет. 

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