Токаря затянуло в станок на предприятии в Петрозаводска: несчастный случай вызвал интерес Следкома

Следком Карелии разбирается в обстоятельствах несчастного случая на предприятии, где рабочий получил тяжелые травмы.

Следователи следственного отдела Петрозаводска Следкома Карелии проводят процессуальную проверку о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.



Предварительно было установлено, что 22 ноября текущего года за медицинской помощью обратился 55-летний житель Петрозаводска — с ним на рабочем месте произошел несчастный случай. Медики диагностировали у мужчины тяжелые травмы головы, грудной клетки и кисти руки.



Травмы, как выяснилось, потерпевший получил на токарном станке на одном из предприятий города. Токарь изготавливал деталь, в какой-то момент его одежду затянула вращающаяся часть заготовки, выходящая за пределы станка. В результате этого рабочий получил травмы. Помощь пострадавшему оказали сотрудники организации.



Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая. В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению правил охраны труда на производстве, в итоге решат — возбуждать уголовное дело или нет.