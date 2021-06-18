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Интеллектуальный пикник «Баркемп» отменен в Карелии

Новости. Общество
18:20, 19 Июня 2021
фото: Баркемп в Карелии / ВК

Летняя неформальная конференция «Баркемп», в рамках которой в Петрозаводск должен был приехать репортер Иван Голунов, не состоится.

Об этом сообщается в паблике мероприятия.

«Очень грустная новость: баркемпа в Карелии этим летом не будет. Мы старались, как могли. Меняли поляны, строили сценарии пикника в Agriculture_club, несколько раз переписывали концепцию и программу. Увы, мы оказались зажаты эпидемиологической ситуацией с одной стороны и креативом со стороны власти — с другой. Вынос лекций на улицу не поможет: вчерашний визит полиции в Агри был намеком, что сейчас от нас так просто не отстанут», — гласит заявление организаторов.

Авторы карельского «Баркемпа» обещают в ближайшее время провести несколько онлайн-встреч с экспертами конференции. Полноценное мероприятие они планируют организовать осенью, если позволит обстановка.

В рамках «Баркемпа» в Петрозаводске должен был выступить известный российский репортер-расследователь Иван Голунов. В этом году мероприятие предполагалось провести в черте Петрозаводска: внутри и вокруг заведения «Agriculture club».

В пятницу, 18 июня, в «Agriculture club» нагрянули силовики. В момент их прибытия в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в этот день была посвящена секспросвету. Поводом для их визита стала информация о нарушении коронавирусных ограничений. 

Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина заявила, что созданному ей заведению может угрожать закрытие. Он видит в действиях правоохранительных органов атаку на клуб.

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