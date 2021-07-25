Интернет-агентство OPTIMIZER рассказало, в каких соцсетях продвигать бизнес жителям Карелии

В России на данный момент всего 4 популярных социальных сети: Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук.

Все 4 имеют свою специфику, аудиторию и возможности для рекламы.

Однако предприниматели Карелии часто не могут определить, в какой соцсети можно более эффективно рекламировать свой бизнес, поэтому хотят продвигаться во всех соцсетях по чуть-чуть.

Агентство OPTIMIZER рекомендует делать упор на одну соцсеть, чтобы достичь более впечатляющих результатов. Подробнее читайте здесь .

На правах рекламы