Интернет-агентство OPTIMIZER рассказало, в каких соцсетях продвигать бизнес жителям Карелии

В России на данный момент всего 4 популярных социальных сети: Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук.
Все 4 имеют свою специфику, аудиторию и возможности для рекламы.
Однако предприниматели Карелии часто не могут определить, в какой соцсети можно более эффективно рекламировать свой бизнес, поэтому хотят продвигаться во всех соцсетях по чуть-чуть.
Агентство OPTIMIZER рекомендует делать упор на одну соцсеть, чтобы достичь более впечатляющих результатов. Подробнее читайте здесь.
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