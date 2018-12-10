Интернет-магазин "Олония" разыгрывает 100 тысяч рублей

По случаю открытия интернет-магазин "Олония" приготовил для покупателей крутой приз! Теперь, заказывая товары с доставкой, вы не только экономите время и деньги, но и можете получить 100 тысяч рублей.

Чтобы стать участником розыгрыша, просто заказывайте свои любимые товары с 10 декабря 2018 года по 10 января 2019 года на oloniya.com. Все! Вы автоматически становитесь претендентом на приз.

Победитель будет определен случайным образом по номерам заказов. Больше заказов – больше шансов выиграть 100 тысяч рублей!

В интернет-магазине "Олония" представлен широкий ассортимент продовольственных товаров и бытовой химии. И все – по очень низким ценам. Заказ доставят в любой район Петрозаводска в течение часа. Делайте покупки удобно, просто и выгодно, и выигрывайте 100 тысяч рублей. Это будет отличное начало нового года!

Сделайте первый заказ прямо сейчас на oloniya.com.

*ООО "Меркурий", 185033, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 8, ОГРН 1151001003086.

** Участие в розыгрыше означает согласие на обработку персональных данных в рекламных целях. В розыгрыше не принимают участие сотрудники компании "Олония" и лица младше 18 лет.

***Срок проведения акции: с 10 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Более подробную информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, призовом фонде, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке получения выигрыша можно узнать на сайте oloniya.com.

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