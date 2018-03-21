Интернет в общественные туалеты хотят провести в России

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Минстрой планирует привести в порядок общественные туалеты, разработав специальные стандарты их содержания, и провести в них интернет.
Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.
Интернет в общественных уборных необходим, прежде всего, для того чтобы эти объекты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов.
Подробнее читайте материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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