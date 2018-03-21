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Новости. Общество
16:23, 21 Марта 2018

Интернет в общественные туалеты хотят провести в России

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Минстрой планирует привести в порядок общественные туалеты, разработав специальные стандарты их содержания, и провести в них интернет.

Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.

Интернет в общественных уборных необходим, прежде всего, для того чтобы эти объекты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов.

Подробнее читайте материале интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-03-21 18:49:04
Телевизор еще нужен.
Беня
2018-03-21 17:34:08
Дожили. Без смартфона уже и горшок не найти
кир
2018-03-21 17:27:01
Неа. Это разработка спецслужб.
pupsik
2018-03-21 17:13:08
Ох уж этот Чибис. А туалеты - то строить общественные перед этим (до интернета) будут?
Доктор Лень
2018-03-21 17:07:25
Будут обсуждать повестку,
сидя на горшках...
Старый дед щукарь
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Экраны чиркашами замажут!
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