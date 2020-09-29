Инвалидам по слуху в Карелии бесплатно выдадут телефоны с видеосвязью

Скоро карельским инвалидам по слуху станут доступными 10 современных смартфонов с навигационной системой и видеосвязью, сообщили в фонде социального страхования по Карелии.

Раньше инвалиды с нарушением слуха получали телефоны с текстовым выходом, теперь они смогут бесплатно получать телефоны с навигационной системой и функцией видеосвязи.

Льготники смогут пользоваться функцией удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка. Чтобы воспользоваться данной опцией, достаточно установить на телефон соответствующее приложение.

Подать заявление и необходимые документы можно в электронном виде через Госуслуги. По вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации в отделении Фонда работает "горячая линия": 79-10-38

С начала года более 540 слуховых аппаратов, ушных вкладышей, цифровых сигнализаторов звука, телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами выдано отделением Фонда для помощи людям с нарушением слуха.

Из средств федерального бюджета на данные сурдотехнические изделия направлено более 3,5 млн рублей.