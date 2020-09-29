890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, какие жесты россиян считаются непристойными для жителей Турции
29.09.2020 21:30
Парфенчиков назвал истерией слухи о введении карантина в Карелии 5
Сегодня 06:40
"С таким общественным транспортом надо заканчивать" 14
Сегодня 07:25
Появилось фото с места смертельного ДТП, где погиб ребенок и пожилой мужчина 1
Сегодня 15:40
Экс-глава Карелии Худилайнен устроил ДТП в Петербурге и скрылся (ФОТО) 12
Сегодня 08:20

Инвалидам по слуху в Карелии бесплатно выдадут телефоны с видеосвязью

Новости. Общество
18:00, 30 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Rocketclips
Загрузка...

Скоро карельским инвалидам по слуху станут доступными 10 современных смартфонов с навигационной системой и видеосвязью, сообщили в фонде социального страхования по Карелии.

Раньше инвалиды с нарушением слуха получали телефоны с текстовым выходом, теперь они смогут бесплатно получать телефоны с навигационной системой и функцией видеосвязи.

Льготники смогут пользоваться функцией удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка. Чтобы воспользоваться данной опцией, достаточно установить на телефон соответствующее приложение.

Подать заявление и необходимые документы можно в электронном виде через Госуслуги. По вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации в отделении Фонда работает "горячая линия": 79-10-38

С начала года более 540 слуховых аппаратов, ушных вкладышей, цифровых сигнализаторов звука, телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами выдано отделением Фонда для помощи людям с нарушением слуха.

Из средств федерального бюджета на данные сурдотехнические изделия направлено более 3,5 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

29.09.2020 15:46
Капитал
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
Федеральные власти легализовали выращивание леса на сельхозземлях.
"Социальный эффект"
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»