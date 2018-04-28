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Новости. Общество
06:40, 28 Апреля 2018
фото: фото "ВКонтакте"

Инвалидов-строителей Перинатального центра Карелии уволили задним числом без зарплаты

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Мама глухого плиточника рассказала, как в Перинатальном центре Карелии работников-инвалидов оставили без зарплаты, уволив задним числом.

На свой странице в социальной сети петрозаводчанка рассказала, как она вместе с сыном и двумя его товарищами в декабре пошла строить Перинатальный центр Карелии. Все трое молодых плиточников - Владислав, Аркадий и Максим являются инвалидами - они глухие, и женщина помогала обеспечивать им трудовой процесс.

Ребята, по ее словам, трудились без выходных и праздников, без всяких скидок на инвалидность.

"Они выполняли те работы, от которых отказались все остальные плиточники: доделывали и переделывали чужие "косяки" - в туалетах выполняли укладку пола, "подрезку" и затирку плитки. Напольная плитка была третьего сорта — в одной пачке плитки разных размеров, кривые, с пузырями; разной фактуры - глянцевые, матовые и полуматовые. В темноте (потому что светильников дополнительных не было) надо было их рассортировать, выбрать нужные. Предыдущие работники настенную плитку выложили без учёта слоя гидроизоляции. И парням приходилось практически всю плитку по периметру туалетов подпиливать на 1 см. Плюс выпиливание отверстий в плитке. Времени на это уходило очень много. Естественно, заработать в таких условиях по метражу, было бы нереально. Оплата единая: 300 руб. за квадратный метр".

Условия работы были порой невыносимыми, призналась женщина.

"В декабре мы работали в экстремальных условиях — в неотапливаемом крыле здания, изо рта шёл пар, мы из дома приносили свой обогреватель; практически в темноте — с одной тусклой лампочкой Ильича. Почти каждый инструмент надо было выискивать, в том числе в соседних фирмах, просить и следить, чтобы не украли. Инструментов для работы работодатель практически не предоставлял — единственный выданный инструмент — это "болгарка". Воду для клея и затирок тоже надо было добывать —выяснить, на каком этаже есть вода, искать человека с вентилем, исхитриться не залить нижний этаж, потому что крана как такового не было. Потом вода была только в подвале — туда надо было добираться через улицу, по тёмным лабиринтам, все подходы залиты, ноги промокали. Расходные материалы тоже надо было выискивать самим — в штабелях на улице под снегом (клей, затирку, плитку)".

Но, несмотря на все трудности, ребята-инвалиды достойно и без срывов выполняли свою работу, написала петрозаводчанка.
"Трудились по договору с 5 декабря 2017 года по 5 марта 2018-го, - написала мама плиточника, - в результате работодатель с ними не расплатился и уволил задними числом 15 февраля с кучей нарушений и подделкой подписи ребят в трудовых книжках".

На страничке женщина отметила: за то, что они посмели обратиться за помощью в Трудовую инспекцию, в их трудовых книжках появилась запись, что уволены они не собственному желанию, а по статье 71 ТК РФ - "неудовлетворительный результат испытаний".

Обескураженные таким беспределом работники-инвалиды пошли искать правды в суде.

Петрозаводчанка написала в "ВКонтакте":

1. На сегодняшний день зарплата глухим плиточникам не выплачена. Инспекция труда продлила работодателю сроки исполнения обязанностей по выплате заработной платы до 11мая 2018.
2. Работодатель согласился изменить формулировку в трудовых книжках на «по собственному желанию»
3. Сроки увольнения и, соответственно, суммы выплат придётся оспаривать уже в суде, т.к. отменять решение работодателя об увольнении работника ( несмотря на множественные нарушения, зафиксированные инспекцией труда) в компетенцию государственного инспектора труда не входит.
4. Если работодатель до 11 мая не расплачивается полностью за 3 месяца работы, придётся идти в суд.

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Комментарии

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Navicom Navicom
2018-04-28 07:24:24
Если доделывали за таджиками (только их я и видел в телесюжетах) - то о какой зарплате может быть речь? Это сизифов труд...
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