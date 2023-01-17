Инвалидов в Карелии обещают обеспечить памперсами в ближайшее время

Отделение Социального фонда России по Карелии заключило госконтракты на поставку подгузников и пеленок для взрослых.

Как сообщили в карельском отделении СФР, в ближайшее время жителям республики, имеющим инвалидность, будут высланы направления на получение средств ежедневного ухода. Выдавать подгузники и пеленки будут как по месту жительства инвалидов, так и в организованном пункте выдачи, адрес которого будет указан в направлении. Способ доставки подопечные фонда смогут выбрать самостоятельно.

В Фонде напомнили, что инвалиды имеют возможность приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата, который предоставляет Социальный фонд. Кроме того, можно получить компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

Ранее сообщалось, ставший инвалидом при взрыве в Петрозаводске бесплатно получил «руку Терминатора».