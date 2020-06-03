Инвалиду-колясочнику в Петрозаводске понадобилась помощь спасателей

Инцидент произошел 4 июня на улице Машезерской, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сегодня за помощью к спасателям обратились родственники инвалида-колясочника.

Мужчина упал на пол и не смог самостоятельно подняться. Близкие также не смогли ему помочь.

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы приехали и подняли петрозаводчанина.

Ранее в поселке Поросозеро четырехлетний мальчик упал в котлован с водой. Следком Карелии начал проверку.