Следком Карелии начал проверку по факту падения в котлован 4-летнего ребенка

Инцидент произошел в поселке Поросозеро Суоярвского района, где 4-летний мальчик упал в глубокую лужу и чуть не утонул.

Следственными органами Следкома Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по информации СМИ о падении в котлован с водой малолетнего мальчика. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

По данным СМИ, в поселке Поросозеро Суоярвского района 4-летний мальчик гуляя на улице, упал в котлован заполненный водой, который был вырыт для ремонта трубопровода. Ребенку была оказана помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мама ребенка, провалившегося в глубокую лужу, благодарила односельчан за спасение сына.

"Зрелище страшное, не передать словами, - написала женщина. - Рядом никого не оказалось, просто чудом увидела Наташа, ее муж достал дите, одни ручки торчали с этой глубоченной ямы с водой, а за ней большая гора с песком, из за которой мимо проходящий ничего бы даже не увидел, ребятам дай Бог здоровья!"