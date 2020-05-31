Одни ручки торчали: в поселке Карелии 4-летний ребенок чуть не утонул в луже

В поселке Поросозеро Суоярвского района 4-летний мальчик упал в глубокую лужу и чуть не утонул, его спасли взрослые, случайно оказавшиеся рядом.

В паблике "Мое Поросозеро" мама ребенка, провалившегося в глубокую лужу, благодарит односельчан за спасение сына.

"Хочу выразить огромнейшую благодарность семье Влада и Натальи! Вчера вечером (27 мая – ред.) они спасли моего сына! Ещё минута...и дальше страшно даже подумать... Всех слов не передать! Слава Богу, что вы оказались рядом! Я никогда не устану Вас благодарить! Миллион раз спасибо! Пусть Бог хранит Вас и оберегает во всём! Бесконечного здоровья Вам и всей вашей семье! Ценю и никогда не забуду Вашего поступка! Вы подарили вторую жизнь моему ребёнку! Вы настоящие герои!"

Здесь в паблике свидетели рассказывают, что "зрелище было страшное".

"Зрелище страшное, не передать словами, - написала женщина. - Рядом никого не оказалось, просто чудом увидела Наташа, её муж достал дитё, одни ручки торчали с этой глубоченной ямы с водой, а за ней большая гора с песком, из за которой мимо проходящий ничего бы даже не увидел, ребятам дай Бог здоровья!"

По словам жителей поселка, это не первый случай, когда дети попадают в беду из-за этой лужи. Если ранее власти никак не реагировали на просьбы засыпать яму, то после несчастья с 4-летним мальчиком сразу приехали и ликвидировали лужу.

Фото паблика "Отражение. Карелия".