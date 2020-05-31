890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как и когда туристов начнут пускать в регионы России: вся информация на сайте Ростуризма
31.05.2020 17:20
Впервые с 23 мая число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом в России превысило 9 тысяч 1
31.05.2020 10:57
Первый автокинотеатр начали монтировать в Карелии 3
31.05.2020 16:21
Глава Минздрава Карелии показал, как кормят медиков "скорой" и ковид-центров республики (ФОТО) 12
31.05.2020 14:14
На мосту в поселке Карелии понтоны, которые стояли с XIX века, заменили сваями (ВИДЕО) 2
31.05.2020 11:39

Одни ручки торчали: в поселке Карелии 4-летний ребенок чуть не утонул в луже

Новости. Происшествия
07:15, 01 Июня 2020
фото: паблик "Отражение.Карелия"
Загрузка...

В поселке Поросозеро Суоярвского района 4-летний мальчик упал в глубокую лужу и чуть не утонул, его спасли взрослые, случайно оказавшиеся рядом.

В паблике "Мое Поросозеро" мама ребенка, провалившегося в глубокую лужу, благодарит односельчан за спасение сына.

"Хочу выразить огромнейшую благодарность семье Влада и Натальи! Вчера вечером (27 мая – ред.) они спасли моего сына! Ещё минута...и дальше страшно даже подумать... Всех слов не передать! Слава Богу, что вы оказались рядом! Я никогда не устану Вас благодарить! Миллион раз спасибо! Пусть Бог хранит Вас и оберегает во всём! Бесконечного здоровья Вам и всей вашей семье! Ценю и никогда не забуду Вашего поступка! Вы подарили вторую жизнь моему ребёнку! Вы настоящие герои!"

Здесь в паблике свидетели рассказывают, что "зрелище было страшное".

"Зрелище страшное, не передать словами, - написала женщина. - Рядом никого не оказалось, просто чудом увидела Наташа, её муж достал дитё, одни ручки торчали с этой глубоченной ямы с водой, а за ней большая гора с песком, из за которой мимо проходящий ничего бы даже не увидел, ребятам дай Бог здоровья!"

По словам жителей поселка, это не первый случай, когда дети попадают в беду из-за этой лужи. Если ранее власти никак не реагировали на просьбы засыпать яму, то после несчастья с 4-летним мальчиком сразу приехали и ликвидировали лужу.

Фото паблика "Отражение. Карелия".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-01 09:51:59
Боже мой! Как же непутёво вы живёте, самобытные! :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 4
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»