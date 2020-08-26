Инвалиды из Карелии переехали в "умный дом" в Пензу

"Умный дом" для сопровождаемого проживания инвалидов открыт при поддержке церкви в Пензе.

В минувший вторник, 26 августа, в Пензе открыли третий дом уникального арт-поместья "Новые берега" – самого масштабного в России проекта сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. В нем используются передовые разработки по формированию доступной среды, установлено специальное оборудование для управления вентиляцией, светом и отоплением с помощью голоса, сообщает портал "Милосердие".

Для трудоустройства резидентов "Новых берегов" 26 августа открыли инклюзивное кафе и цех по производству полуфабрикатов. Также в "Новых берегах" состоялось открытие концертной open-air площадки. Запущены компьютерный класс, гончарная мастерская, швейный цех, строится образовательный центр, в котором люди с инвалидностью получают специальности мотивационного тренера, эксперта доступной среды и равного консультанта.

"Новые берега" призваны стать федеральной площадкой по развитию современных инклюзивных практик и технологий, центром неформального образования, общения и обмена опытом. Проект не похож ни на один другой в России и был задуман с учетом изученного опыта инклюзии Австрии, Германии, Финляндии, Италии и США.

Резидентами третьего дома поместья стали 22 человека с инвалидностью из Пензы, Петрозаводска, Хабаровского и Красноярского края. Ключевым условием проживания в "Новых берегах" является реализация на его базе авторского проекта, направленного на решение общественно значимых проблем.

"Пензенский проект "Квартал Луи" был, есть и останется уникальным, так как является пионером в своём роде, — заявила 26 августа на открытии нового дома заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. — Это не только модель сопровождаемого проживания, организация комфортной жизни людей с инвалидностью, но и пилотная площадка, которая отрабатывает образовательные, профориентационные и мотивационные методики. Это еще и стартовая площадка для творческих людей. Здесь мощный сплав доброты, любви, энергии, людей ответственных, которые взяли на себя миссию помогать".

Среди новоселов, которые въехали в новый дом поместья 26 августа, — Станислав Усков. Молодой человек, одномоментно за одну ночь потерявший зрение, планирует создать реабилитационный центр для людей, которые также резко теряют зрение. Также среди новых жильцов — семья Сильванович из Красноярского края, воспитывающая ребенка-колясочника. В "Новых берегах" они будут заниматься развитием сельского хозяйства и даже выращивать ананасы при поддержке специалистов из Коста-Рики.

Поместье включает семь жилых домов для временного проживания, работы и самореализации 120 людей с инвалидностью, а также семей, воспитывающих или усыновивших таких детей. Общая стоимость проекта 190 млн рублей. Воспитанники организации осваивают бытовые навыки, получают образование и работают на социально-предпринимательских площадках – в инклюзивной типографии "Квартал Луи", событийном кафе арт-холл "Квартал Луи", творческих мастерских и хостеле "Дом Вероники".