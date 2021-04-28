Инвестиции ОАО «РЖД» в Карелии составят более 4,5 млрд рублей в 2021 году

В Петрозаводске состоялась рабочая встреча главы республики Артура Парфенчикова и начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктора Голомолзина.

Как сообщили в пресс-службе главы Карелии, на встрече стороны обсудили вопросы организации пассажирских и грузовых перевозок, ход реализации крупных инфраструктурных проектов железной дороги в регионе, обеспечения транспортной и экологической безопасности.

«Октябрьская железная дорога наш стратегический партнер, и правительство региона намерено укреплять и расширять это сотрудничество», — отметил Артур Парфенчиков.

В качестве примеров успешного взаимодействия глава республики назвал реконструкцию железнодорожного вокзала в Петрозаводске, строительство пешеходного моста через пути, назначение рельсовых автобусов «Орлан» на популярных направлениях. Кроме того, «Рускеальский экспресс», ставший визитной карточкой Северного Приладожья, признан лучшим маршрутом 2020 года по итогам Всероссийской туристической премии.

«Инвестиции ОАО „РЖД“ в Республике Карелия до 2025 года составят порядка 22 млрд рублей. В 2021 году планируется объем вложений в размере 4,5 млрд рублей. Средства компании будут направлены на развитие участка Мурманск — Волховстрой, в частности реконструкцию станции Беломорск, удлинение приемо-отправочных путей на станциях Чупа, Нигозеро, Шуйская и строительство путей на станции Колежма. Также инвестиции пойдут на обновление пассажирской инфраструктуры — ремонт 19 пассажирских платформ и предупреждение травматизма граждан, в том числе оборудование пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на станции Сегежа, устройство ограждения вдоль путей на станции Петрозаводск», — рассказал Виктор Голомолзин.

Развитие железнодорожной инфраструктуры Карелии открывает технологические возможности для реализации проектов в грузовом и пассажирском сообщении. К примеру, запуск пригородных поездов на направлении Петрозаводск — Сортавала и Лодейное поле — Питкяранта — Сортавала или введение в расписание дополнительных поездов в праздничные дни до Горного парка «Рускеала» и станции Кемь.

«У нас большие планы по пассажирским перевозкам — это тот случай, когда интересы в развитии туризма и обеспечении комфорта жителей совпадают. Более млрд рублей наши партнеры вложат в покупку современного пригородного транспорта — два новых орлана уже закуплено, ожидаются еще три экспресса. В 2020 году мы серьезно продвинулись в вопросах вывоза железнодорожным транспортом карельского щебня, который крайне востребован в дорожном строительстве. Удалось сократить сроки его доставки с семи до двух с половиной суток. В этом году увеличим объемы грузоперевозок», — подчеркнул глава Карелии.

«Работа в данном направлении продолжается, помимо производителей щебня также разрабатываются проекты для предприятий лесной и перерабатывающей промышленности с предложениями перевозки через сухопутные погранпереходы в альтернативу перевозкам морским транспортом», — добавил Виктор Голомолзин.

Руководитель магистрали на примере восстановительного поезда Петрозаводск рассказал об успешно реализованном проекте использования QR-кодов для селективного сбора отходов. Так, работник с помощью телефона считывает коды, которые нанесены на технические средства самого восстановительного поезда и получает полную информацию о том, какие отходы образуются в процессе эксплуатации данного устройства, где накапливаются, как необходимо утилизировать их составляющие и где находится нужный контейнер. Реализация проекта позволяет предприятию качественно вести первичный учет движения полученных отходов, осуществлять их раздельный сбор и свести к минимуму ошибки сортировки, а также содержать места накопления и территорию в надлежащем состоянии, что существенно снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Итогом встречи стало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 2021–2025 годах между ОАО «Российские железные дороги» и правительством Карелии. Соглашение охватывает все сферы взаимодействия ОАО «РЖД» и региона — от вопросов организации дальних и пригородных пассажирских перевозок, обеспечения грузовых перевозок до экологии, медицинского обеспечения и транспортной безопасности.