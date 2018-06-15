Инвестиции в добычу полезных ископаемых в Прионежье выросли в 5 раз

Перспективными направлениями развития района назвали добычу ископаемых и туризм.

Объем инвестиций в основной капитал Прионежского района Карелии в 2017 году вырос до 507 млн рублей, что на 12,4 % больше в сопоставимых ценах по сравнению с 2016 годом.

На рост инвестиций повлияло увеличение вложений в добычу полезных ископаемых в 4,9 раза.

В числе наиболее перспективных глава администрации Прионежья Григорий Шемет назвал также инвестиционные проекты в сфере туризма.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".