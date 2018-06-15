Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:36, 15 Июня 2018

Инвестиции в добычу полезных ископаемых в Прионежье выросли в 5 раз

По теме

Власти отменили льготный проезд для школьников и студентов в пригородных поездах
15.06.18 12:01
Возле Дворца бракосочетаний в Петрозаводске появится "Скамья примирения"
15.06.18 11:53
Парламентарии Карелии отозвали законопроект о применении касс охотниками и рыбаками
15.06.18 10:54
Все новости
Загрузка...

Перспективными направлениями развития района назвали добычу ископаемых и туризм.

Объем инвестиций в основной капитал Прионежского района Карелии в 2017 году вырос до 507 млн рублей, что на 12,4 % больше в сопоставимых ценах по сравнению с 2016 годом.

На рост инвестиций повлияло увеличение вложений в добычу полезных ископаемых в 4,9 раза.

В числе наиболее перспективных глава администрации Прионежья Григорий Шемет назвал также инвестиционные проекты в сфере туризма.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

По теме

Власти отменили льготный проезд для школьников и студентов в пригородных поездах
15.06.18 12:01
Возле Дворца бракосочетаний в Петрозаводске появится "Скамья примирения"
15.06.18 11:53
Парламентарии Карелии отозвали законопроект о применении касс охотниками и рыбаками
15.06.18 10:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-06-15 10:45:58
В 5 раз! А денег на школу в Деревянке - нет!!! На единственный в России финский журнал, тоже ДЕНЕГ НЕТ!
Гарик
2018-06-15 10:29:13
А как с поступлением налогов в бюджет при этом ?? Да ,видно никак .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска

Аналитика

13.06.2018 15:41
Политкухня
Имперские замашки 5
Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 12
04.06.2018 16:02
Вся аналитика

Чтиво

14.06.2018 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Новое
Сегодня 11:06
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»