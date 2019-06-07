Инвестиции в экономику Карелии в 2019 году сократились

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Инвестиций в основной капитал в Карелии в первом квартале 2019 года составили почти 5 млрд рублей, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
Значительно сократились объёмы инвестиций в транспортировку и хранение (в 13,7 раза), водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (в 7 раз), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (в 2,5 раза).
В какие области еще уменьшились инвестиции, читайте в материале деловой интеренет-газеты "Вести Карелии".
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