Инвестиции в экономику Карелии в 2019 году сократились

Инвестиций в основной капитал в Карелии в первом квартале 2019 года составили почти 5 млрд рублей, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Значительно сократились объёмы инвестиций в транспортировку и хранение (в 13,7 раза), водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (в 7 раз), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (в 2,5 раза).

В какие области еще уменьшились инвестиции, читайте в материале деловой интеренет-газеты "Вести Карелии".