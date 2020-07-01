Инвестор из Чехии планирует построить экотехнопарк в Карелии

В Минприроды Карелии рассматривается проект концессионного соглашения по созданию и эксплуатации комплекса объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание, и размещение твердых коммунальных отходов в республике.

Как сообщили в Минприроды, соглашение предусматривает строительство на базе свалки в Орзеге Прионежского района мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год, строительство современного полигона для размещения ТКО, строительство биогазовой станции.

Мусороперерабатывающий комплекс с сортировочными линиями будет выделять компоненты ТКО, пригодные для дальнейшего использования, переработки или производства.

Отсортированные органические отходы отправятся на биогазовую станцию. С применением технологии термофильного и анаэробного брожения получится биогаз и биогрунт.

Небольшая часть отходов, которая не может приобрести "вторую жизнь" и не может отправиться на биогазовую станцию, будет размещаться на полигоне.

Проект соглашения предусматривает строительство всех трех объектов до 2023 года. Их ввод в эксплуатацию – начало 2024 года.

Концессионер планирует инвестировать более 1,5 млрд рублей.

Повышение тарифа на вывоз мусора для населения в результате реализации инвестиционного проекта не планируется.

Основные положения соглашения, перечень объектов, применяемые технологии по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов при реализации проекта отвечают принятой в прошлом году территориальной схеме обращения с отходами.

Выбранная, путем общественного обсуждения схема, позволит решить проблему бессистемной утилизации отходов, вовлечь во вторичный оборот подавляющее количество отходов, образующихся в Карелии, сократить объем ранее захороненных отходов и, в целом, снизить нагрузку на экосистему республики.

Если Минприроды Карелии и другие заинтересованные органы власти устроят условия соглашения, то его текст будет опубликован. В течение 45 дней инвесторы могут подать заявку для участия в реализации проекта.

Чешская компания "МЦЕ Интернешнл" реализовала строительство ряда крупных объектов: электростанции, лесоперерабатывающие комбинаты на территории России, строительство дорог в Европе и т.п.

"МЦЕ Интернешнл" создало ООО "МЦЕ Инвест Рус" для реализации проекта в Карелии.