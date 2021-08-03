Инвестпроект Соломенского лесозавода в области освоения лесов включен в перечень приоритетных в Карелии

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии сообщило о включении инвестпроекта Соломенского лесозавода в области освоения лесов в перечень приоритетных.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Российской Федерации, Республики Карелия и руководства завода, сообщает Минприроды. О планах по дальнейшей реализации проекта 3 августа на площадке лесозавода главе Карелии Артуру Парфенчикову рассказал гендиректор предприятия Андрей Пладов.

Сегодня основная продукция завода — производство пиломатериалов высокого качества.

Напомним, в начале этого года председатель правительства России Михаил Мишустин посетил производственную площадку Соломенского лесозавода. В ходе визита он отметил важность таких предприятий для развития экономики страны и поддержал новый инвестиционный проект завода в области освоения лесов. В его задачи входит модернизации лесопильных мощностей с увеличением выпуска пиломатериалов на 30% и строительство нового завода по производству топливных гранул с объемом 120 тыс. тонн в год.

При поддержке правительства Российской Федерации, Минпромторга России, правительства Карелии 20 июля приоритетный инвестиционный проект по модернизации ООО «Соломенский лесозавод» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

«Хотел бы поблагодарить за поддержку проекта Вас лично, Артур Олегович. За незначительное количество времени удалось его утвердить. Проект оценивается в сумму 2,5 млрд руб. У нас проведены предпроектные работы, часть оборудования для пеллетного завода у нас закуплена. В сентябре мы приступим к его монтажу», − отметил Андрей Пладов.

Вторым этапом по проекту планируется расширение лесопильных мощностей — реконструкция оборудования. Его поставку на заводе ожидают к концу 2022 года.

Руководство завода планирует завершить проект с опережением сроков и создать порядка 50 новых рабочих мест, увеличится выручка и, соответственно, поступление налогов.

«Очень важно, чтобы вместе с развитием производств росла зарплата у работников предприятия. Спасибо Михаилу Владимировичу Мишустину за поддержку в этом проекте, мы работали в рамках его поручений по итогам визита в Карелию», − подытожил Артур Парфенчиков.

Под реализацию проекта ООО «Соломенский лесозавод» планирует получить в аренду лесные участки на площади 71 тыс. га с объемом ежегодного лесопользования 170 тыс. куб. м.