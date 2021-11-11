И.о. главврача поликлиники Петрозаводска: Ежедневно мы теряем своих пациентов, коллег, родственников

Исполняющая обязанности главврача городской поликлиники № 1 Наталья Прищепа рассказала, для чего нужно вакцинироваться.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня вместе со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение исполняющей обязанности главврача городской поликлиники № 1 Натальи Прищепы.

Наталья Прищепа рассказала, что сегодня в республике очень сложная эпидемиологическая ситуация. Ежедневно в медицинские организации обращается большое количество человек, у многих пациентов выявляется коронавирус.

«Медицинские организации работают на пределе своих возможностей, ежедневно мы теряем своих пациентов, своих коллег, своих родственников. И единственное, что может остановить сегодня новую коронавирусную инфекцию, это вакцинация. Мы призываем вас пройти вакцинацию», — сказала Прищепа.

Прививку можно сделать ежедневно, пункты вакцинации работают в поликлиниках, торговых центрах, также на колесах.

«Вы можете пройти вакцинацию и защитить себя, своих близких и коллег», — призвала Наталья Прищепа.