Ипотека может стать более доступной к концу года

К концу года средняя ипотечная ставка с учетом льгот будет около 7,5% годовых, а средняя рыночная ставка окажется на уровне 8,4%, заявил генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко.

"Надо отметить Центральный банк, его мягкую денежную кредитную политику. Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте ("Жилье и городская среда") – 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4%", — заявил Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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