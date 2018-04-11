Фужер 2 шт. 170 мл.
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Дрель аккумуляторная
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Новости. Общество
10:12, 11 Апреля 2018

Ипотека стала доступнее

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Рекомендованный размер семейного дохода заемщика, "комфортного" для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился до 64,7 тыс. руб.

Это на 6,9% меньше по сравнению с августом 2017 года, согласно результатам исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам.

Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно "комфортным" для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-11 10:29:41
Это пока. Щас Наибулина начнет ставку назад обратно крутить, потому шо дорел подрастает и все эти исследования можно скоро будет отнести в туалет на даче, сперва почитать, а потом подтереться :)
User
2018-04-11 11:45:14
Беня, ставку крутить - это цветочки. Население в очередной раз скинется на спасение голодающих из первой сотни Форбс, и ипотека станет еще более доступной. Бу-га-га!
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