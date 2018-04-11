Ипотека стала доступнее

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Рекомендованный размер семейного дохода заемщика, "комфортного" для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился до 64,7 тыс. руб.
Это на 6,9% меньше по сравнению с августом 2017 года, согласно результатам исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам.
Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно "комфортным" для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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