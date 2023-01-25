Ипотека станет дороже с 1 мая

Совместные программы застройщиков и банков не понравились ЦБ.
С 1 мая ипотека станет дороже, а кредит будет сложнее получить. ЦБ ужесточает требования к коммерческим банкам.
Регулятора беспокоят совместные программы застройщиков и банков. Практика, получившая популярность в 2022 году, привела к большому разрыву цен на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также к неоправданным, по мнению Центробанка, финансовым рискам.
Подробнее разбирался проект «Жизнь и кошелек».
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