Ипотека станет дороже с 1 мая

Совместные программы застройщиков и банков не понравились ЦБ.

С 1 мая ипотека станет дороже, а кредит будет сложнее получить. ЦБ ужесточает требования к коммерческим банкам.

Регулятора беспокоят совместные программы застройщиков и банков. Практика, получившая популярность в 2022 году, привела к большому разрыву цен на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также к неоправданным, по мнению Центробанка, финансовым рискам.

Подробнее разбирался проект «Жизнь и кошелек».