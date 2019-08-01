Ипотека, жилье, пенсии: что ждет россиян в августе

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В августе в стране вступает в силу ряд законов, которые могут существенно повлиять на жизнь россиян.
В августе россиян ждет ряд нововведений: вступают в силу законы о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, об ипотечных каникулах, об ответственности работодателя за "зарплатное рабство". Также Пенсионный фонд пересчитает пенсии работающим пенсионерам.
Интернет-издание "Вести Карелии" подробно разбирается в нововведениях.
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