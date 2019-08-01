Ипотека, жилье, пенсии: что ждет россиян в августе

В августе в стране вступает в силу ряд законов, которые могут существенно повлиять на жизнь россиян.

В августе россиян ждет ряд нововведений: вступают в силу законы о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, об ипотечных каникулах, об ответственности работодателя за "зарплатное рабство". Также Пенсионный фонд пересчитает пенсии работающим пенсионерам.

Интернет-издание "Вести Карелии" подробно разбирается в нововведениях.