Я знаю его давно, еще с того времени, когда Элиссан Владимирович работал главным врачом Республиканской больницы, и считаю, что это достаточно грамотный руководитель, который не только смог в сложные времена удержать учреждение здравоохранения на высоком уровне, но и нашел возможности для его развития.

Руководство любым предприятием — трудная задача. Ведь это и большой коллектив, который нужно уметь организовать, и финансово-экономическая деятельность, требующая грамотной политики. Но в первую очередь это, конечно, качественное оказание услуг. Все, кто попадает в республиканскую больницу, должны прежде всего получать достойное лечение. Элиссан Владимирович со всеми этими задачами прекрасно справлялся — он очень хороший руководитель. И, я уверена, что он сможет проявить свои лучшие организаторские качества, оказавшись в кресле депутата государственной думы.

Принимая те или иные управленческие решения или работая над законодательством страны, важно уметь не отрываться от реальности и очень хорошо понимать те проблемы, которые есть здесь, на земле, в том числе и в социальной сфере. За годы работы в Законодательном собрании Карелии Элиссан Владимирович доказал, что он умеет сохранять связь с теми людьми, которые оказали ему доверие, и выполняет наказы своих избирателей. Как спикер законодательного собрания он прекрасно знает проблемы социальной сферы республики и понимает, как их решать. И я очень надеюсь, что с избранием его в Государственную думу, он продолжит работать именно в этом направлении. Ведь вопросы здравоохранения и образования — это не проблемы какой-то узкой профессиональной среды, это то, что касается каждого жителя республики без исключения».