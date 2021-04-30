Реклама на сайте
Прислать новость
В центре Петрозаводска на перекрестке произошла жесткая авария (ВИДЕО) 2
30.04.2021 16:12
Школа на «пятерку»
30.04.2021 14:22
Количество смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 469
30.04.2021 09:31
Кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска? 24
30.04.2021 15:48
Самая большая школа в Петрозаводске откроется для своих первых учеников уже в сентябре 2
30.04.2021 14:30
В Петрозаводске оштрафованы две управляющие компании, подвергшие опасности жизни жильцов 8
30.04.2021 12:30

Ирина Кувшинова: «Вопросы здравоохранения и образования — это то, что касается каждого жителя Карелии без исключения»

Новости. Общество
09:00, 01 Мая 2021
фото: © ИА «Республика»/Леонид Николаев
Загрузка...

Директор Петрозаводского автотранспортного техникума Ирина Кувшинова объяснила, почему она поддержала выдвижение Элиссана Шандаловича в качестве кандидата в Государственную Думу России.

«В мае у нас всех будет возможность принять участие в предварительном голосовании партии „Единая Россия“, чтобы определить кандидата от Карелии в депутаты Государственной думы. Я считаю, что Элиссан Владимирович Шандалович достоин представлять интересы нашей республики на федеральном уровне.

Я знаю его давно, еще с того времени, когда Элиссан Владимирович работал главным врачом Республиканской больницы, и считаю, что это достаточно грамотный руководитель, который не только смог в сложные времена удержать учреждение здравоохранения на высоком уровне, но и нашел возможности для его развития.

Руководство любым предприятием — трудная задача. Ведь это и большой коллектив, который нужно уметь организовать, и финансово-экономическая деятельность, требующая грамотной политики. Но в первую очередь это, конечно, качественное оказание услуг. Все, кто попадает в республиканскую больницу, должны прежде всего получать достойное лечение. Элиссан Владимирович со всеми этими задачами прекрасно справлялся — он очень хороший руководитель. И, я уверена, что он сможет проявить свои лучшие организаторские качества, оказавшись в кресле депутата государственной думы.

Принимая те или иные управленческие решения или работая над законодательством страны, важно уметь не отрываться от реальности и очень хорошо понимать те проблемы, которые есть здесь, на земле, в том числе и в социальной сфере. За годы работы в Законодательном собрании Карелии Элиссан Владимирович доказал, что он умеет сохранять связь с теми людьми, которые оказали ему доверие, и выполняет наказы своих избирателей. Как спикер законодательного собрания он прекрасно знает проблемы социальной сферы республики и понимает, как их решать. И я очень надеюсь, что с избранием его в Государственную думу, он продолжит работать именно в этом направлении. Ведь вопросы здравоохранения и образования — это не проблемы какой-то узкой профессиональной среды, это то, что касается каждого жителя республики без исключения».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
25.04.2021, 09:52
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку»
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 18
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»