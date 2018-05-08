Ирина Мирошник попала в топ-3 в медиарейтинге мэров столичных городов Северо-Запада

Глава Петрозаводска заняла третье место в апрельском медиарейтинге руководителей столиц субъектов СЗФО, подготовленном компанией "Медиалогия".

Компания "Медиалогия" обнородовала медиарейтинг мэров городов Северо-Западного федерального округа за апрель 2018 года. Ирина Мирошник заняла в нем третью строчку из двенадцати. На первом месте – глава Калининграда Алексей Силанов.

"Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала появившуюся информацию о том, что на Древлянке начался демонтаж недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса. Депутаты горсовета проголосовали за создание рабочей группы по вопросу развития парковочного пространства города. Предложение сформировать соответствующую рабочую группу поступило от Ирины Мирошник", - отмечается в комментарии "Медиалогии".

По своей сути, медиарейтинг дает представление о том, насколько положительно или отрицательно расположены СМИ к тому или иному руководителю города. Рейтинг формируется на основе изучения повестки средств массовой информации. На сегодняшний день в базу отслеживаемых СМИ входят более 44,5 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.