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Новости. Политика
13:12, 08 Мая 2018

Ирина Мирошник попала в топ-3 в медиарейтинге мэров столичных городов Северо-Запада

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Глава Петрозаводска заняла третье место в апрельском медиарейтинге руководителей столиц субъектов СЗФО, подготовленном компанией "Медиалогия".

Компания "Медиалогия" обнородовала медиарейтинг мэров городов Северо-Западного федерального округа за апрель 2018 года. Ирина Мирошник заняла в нем третью строчку из двенадцати. На первом месте – глава Калининграда Алексей Силанов.

"Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала появившуюся информацию о том, что на Древлянке начался демонтаж недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса. Депутаты горсовета проголосовали за создание рабочей группы по вопросу развития парковочного пространства города. Предложение сформировать соответствующую рабочую группу поступило от Ирины Мирошник", - отмечается в комментарии "Медиалогии".

По своей сути, медиарейтинг дает представление о том, насколько положительно или отрицательно расположены СМИ к тому или иному руководителю города. Рейтинг формируется на основе изучения повестки средств массовой информации. На сегодняшний день в базу отслеживаемых СМИ входят более 44,5 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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Комментарии

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nae
2018-05-08 13:20:17
Не важно, положительно или отрицательно расположены СМИ, главное - рейтинг. А то, что "полощут" сити манегера через строчку - это мелочи, не учитываемые статистикой, ведь главное - рейтинг!
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