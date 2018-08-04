Ирина Мирошник приготовила татарский бургер в парке

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в Сабантуе, где приготовила кыстыбый бургер.

Сегодня в Петрозаводске в Губернаторком парке состоялся праздник Сабантуй.

Празднование началось с возложения цветов к памятнику Гавриле Державину. Поэт и государственный деятель родился в селе Сокуры Казанской губернии. А в 1784 году был назначен правителем Олонецкого наместничества и прожил в Петрозаводске около двух лет, сообщилил в пресс-службе мэрии.

Для гостей Сабантуя была подготовлена концертная программа мастеров искусств Республики Татарстан с участием одного из лучших хореографических коллективов России ансамбля танца "Казань". Открывая официальную часть, организаторы выразили благодарность администрации Петрозаводска за помощь в проведении такого масштабного события.

"Особое приветствие гостям из Казани. Здесь очень много мастеров, артистов, специалистов в различных отраслях – тех людей, которые приехали и подарили нам замечательный семейный праздник. Здесь есть забавы и развлечения для детей и для взрослых. Все это очень важно, чтобы мы понимали, что наша много национальная страна едина в своих порывах и устремлениях", - сказала Ирина Мирошник.

Представители Казани познакомили Ирину Мирошник с национальной культурой: рассказали о традициях народа, показали музыкальные инструменты, народные промыслы и продемонстрировали, как готовятся блюда татарской традиционной и современной кухни. Все гости Сабантуя могли принять участие в кулинарных мастер-классах по изготовлению татарских блюд, в национальных спортивных играх: бой горшков, бег в мешках, бег с яйцом в ложке, перетягивание палки и других.

Ирина Мирошник не осталась в стороне и приняла участие в мастер-классе по изготовлению национального татарского блюда кыстыбый бургер.

Кыстыбый бургер похож на бургер: кыстыбый – это запеченная лепешка из пресного теста с начинкой.