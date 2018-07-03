Ирина Мирошник прокомментировала случай с отслаивающейся от асфальта новой разметкой

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник по просьбе журналистов прокомментировала инцидент с отслаивающейся разметкой на Кукковке.

Фото, на котором видно, что недавно нанесенная разметка отслаивается кусками, в конце июня разместила на своей странице в "ВКонтакте" депутат Петросовета Галина Васильева.

На встрече с журналистами во вторник глава карельской столицы Ирина Мирошник сообщила, что подрядчик уже все переделал.

"Именно по тому участку подрядчик уже устранил нарушения, там пластиковая разметка восстановлена", - сказала она.

"Сразу хочу пояснить, что эти работы еще не приняты и не оплачены, поэтому такие нюансы могут, конечно, возникать, но не на момент сдачи работ", - добавила Ирина Мирошник.

Руководитель города также сообщила, что пластиковая разметка держится дольше, чем нарисованная краской:

"Как правило, краска, если ее наносишь в летний период, не доживает до 1 сентября, а мы в первую очередь наносим разметку около образовательных организаций".

Гарантия на пластиковую разметку, по словам Мирошник, составляет один год, и предыдущий опыт показал, что "там, где были повреждения, подрядчик без каких-либо понуждений все восстановил".

"Нам этот опыт понравился, и я уверена, что и работы этого года тоже будут достаточного качества. Если где-то еще возникнут ситуации с отслоением материала, подрядчик незамедлительно будет уточнять", - заключила она.