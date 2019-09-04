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Новости. Общество
14:06, 04 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Ирина Мирошник рассказала о ремонте дорог на сэкономленные деньги

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник посетила Шуйское шоссе, где рабочие фрезеруют старый асфальт перед укладкой нового в рамках дополнительных контрактов на ремонт городских дорог.

"Ремонт дорог продолжается, из 18 дорог 12 уже отремонтировано, шесть оставшихся будут отремонтированы в соответствии с контрактом до конца сентября этого года. На сэкономленные средства мы смогли заключить контракты на ремонт еще трех дорог: Шуйского шоссе, Университетской улицы и участка Антикайнена – от Мерецкова до проспекта Ленина. Так как этот контракт был заключен 30 июля, то там выполнение работ – до конца октября", - сказала Мирошник.

По ее словам, городская администрация продолжит контролировать качество работ, и подрядчики предупреждены, чтобы не укладывать асфальт в дождь. В ненастную погоду будет проходить только фрезеровка дорожного покрытия.

Мирошник отметила, что на сэкономленные средства в Петрозаводске отремонтируют почти 60 тысяч квадратных метров дорог. Стоимость контракта, заключенного с петрозаводским ООО "Онегодорстрой" составила 67,8 миллиона рублей.

На Шуйском шоссе положат новый асфальт на площади 32 тысячи квадратных метров за 37 миллионов рублей.

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