Ирина Мирошник: "У горожан сегодня есть реальная возможность улучшить условия в своем микрорайоне"

Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.

В Петрозаводске заканчиваются работы по благоустройству. Ремонт дорог завершен. Дворы, парки, скверы, аллеи и другие объекты благоустройства либо уже благоустроены, либо ждут приемки. За большим ремонтом, на который в этом году столица Карелии впервые получила более 700 миллионов рублей, тщательно следила глава города Ирина Мирошник.

"В этом году у нас действительно появились большие возможности по благоустройству, поскольку произошла беспрецедентная кооперация ресурсов: федеральных, региональных, муниципальных. И главный итог – на середину октября все мероприятия по нацпроектам завершены. Не все работы оплачены, но на это еще есть время до конца ноября. На республиканские средства, которые поступали в рамках подготовки к 100-летию Карелии во втором полугодии, мы еще реализуем проекты. Но там нет таких видов работ, которые нельзя выполнять при низких температурах", - поделилась глава Петрозаводска.



Сейчас идет подготовка к очередному этапу благоустройства территорий, которые встанут на ремонт в следующем году. Люди переживают, что дворовые территории будут исключены из программы "Комфортная городская среда", а список общественных территорий уже сформирован, повлиять на что-то уже нельзя.

"У города уже есть средства на благоустройство 50 дворов в 2020 году. А что касается общественных территорий, то сейчас только от горожан зависит, какие общественные территории будут обустраиваться в следующем году. С 18 по 25 октября на сайте администрации Петрозаводска проходит интернет-голосование. Жителям предстоит отдать свой голос за одну из 39 общественных территорий. Проекты, которые наберут больше всего голосов, будут реализованы в первую очередь. И я призываю петрозаводчан не оставаться в стороне. У горожан есть реальная возможность улучшить условия в своем микрорайоне. Тот, кто отстаивает свои проекты, побеждает. Например, микрорайон Кукковка был обделен инфраструктурой. Но местные жители добились и новой деткой площадки, и благоустройства территории бывшего рынка. А парк Беличий остров стал настоящий украшением не только микрорайона, но и всего города. Не оставайтесь равнодушными, участвуйте в рейтинговом голосовании! Повторю, благоустройство Петрозаводска в руках горожан. Вместе мы приведем в порядок наши скверы и парки, аллеи и другие любимые места отдыха", - отметила Ирина Мирошник.

Подробнее об итогах работ по благоустройству в Петрозаводске в этом году и планах на юбилейный для республики год, читайте в большом интервью главы Петрозаводска.