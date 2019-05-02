Ирина Мирошник украсила город и получила позитивный заряд

В сквере Петрозаводска прошла первая в этом году акция по посадке деревьев, в которой приняла участие и Ирина Мирошник, сообщили в администрации города.

В карельской столице стартовал очередной этап акции "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". Участие в экологическом мероприятии приняла Ирина Мирошник.

В сквере Ивана Молчанова 1 мая прошла первая в этом году акция по посадке деревьев. Там высажены березы, дёрен белый, рябины и яблони. Для участников мероприятия была подготовлена небольшая культурная программа, приуроченная к грядущему Дню Победы.

Перед началом работы для волонтеров провели мастер-классы по посадке деревьев, а по завершению акции для всех добровольных помощников было организовано чаепитие. Отметим, что осенью пройдут работы по благоустройству этого сквера. Там будут отсыпаны дорожки и появится памятный знак Ивану Молчанову.

"Погода благоприятствует, и мы смогли раньше в этом году начать экологические акции по озеленению города, - сказала Ирина Мирошник, принявшая активное участие в акции. - Эти мероприятия всегда очень радостны. Петрозаводчане всегда приходят с детьми, мы не только украшаем наш город, но и получаем позитивный заряд".

Отметим, что акция "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" стартовала в 2012 году. В ней приняли участие сотни горожан и организаций. В парках и скверах карельской столицы за это время высажено более шести тысяч деревьев.