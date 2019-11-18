Ирина Мирошник: "Умные счетчики" установят во всех домах Петрозаводска

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник уверена, что проект "Умный город" поможет жителям столицы Карелии начать экономить на услугах ЖКХ.

По словам Ирины Мирошник, во всех многоквартирных домах города до 2024 года планируется установка так называемых "умных счетчиков" - приборов учета, которые автоматически через Интернет отправляют показатели потребления в ресурсоснабжающие организации. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать объемы потребления коммунальных ресурсов: зайдя в личный кабинет, пользователь увидит, сколько электричества или воды он использовал за конкретный период - час, день или неделю.

"Администрация города намерена установить "умные счетчики" во всех своих подведомственных учреждениях, включая детские сады и школы. Кроме того, в социальных учреждениях устанавливается энергоэффективная автоматика - современные тепловые узлы, позволяющих регулировать интенсивность отопления в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха. 19 петрозаводских школ уже оснащены такими тепловыми узлами. Это позволяет учреждениям уже сегодня существенно экономить на коммунальных счетах", - отметила глава Петрозаводска.

Что представляет из себя проект "Умный город", и какие изменения должны произойти в жизни столицы республики в ближайшие годы, читайте в интервью с Ириной Мирошник.