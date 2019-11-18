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Новости. Общество
10:36, 18 Ноября 2019
фото: © ИА "Республика"

Ирина Мирошник: "Умные счетчики" установят во всех домах Петрозаводска

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник уверена, что проект "Умный город" поможет жителям столицы Карелии начать экономить на услугах ЖКХ.

По словам Ирины Мирошник, во всех многоквартирных домах города до 2024 года планируется установка так называемых "умных счетчиков" - приборов учета, которые автоматически через Интернет отправляют показатели потребления в ресурсоснабжающие организации. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать объемы потребления коммунальных ресурсов: зайдя в личный кабинет, пользователь увидит, сколько электричества или воды он использовал за конкретный период - час, день или неделю.

"Администрация города намерена установить "умные счетчики" во всех своих подведомственных учреждениях, включая детские сады и школы. Кроме того, в социальных учреждениях устанавливается энергоэффективная автоматика - современные тепловые узлы, позволяющих регулировать интенсивность отопления в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха. 19 петрозаводских школ уже оснащены такими тепловыми узлами. Это позволяет учреждениям уже сегодня существенно экономить на коммунальных счетах", - отметила глава Петрозаводска.

Что представляет из себя проект "Умный город", и какие изменения должны произойти в жизни столицы республики в ближайшие годы, читайте в интервью с Ириной Мирошник.

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Комментарии

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йошкин кот
2019-11-18 12:21:56
"умные остановки", "умные светофоры", умные....уважаемые мыслители, хотелось бы задать 1 вопрос - когда заработает электронная запись в школы? сколько лет и, видимо, интеллектуальных сил брошено в проект, но...упс! все остальные проекты будет идентичного качества и свойства? спасибо, но лучше не трогайте. кстати, по поводу "умных табло" на остановках. это вы не Ижевск ли в пример берете с их интерактивными табло?! так таким примером можно точно бюджет в "минусы" загнать.
shishk
2019-11-18 11:39:19
Особенно умилило про “Умный транспорт». Это про ржавые пазики и полуразвалившиеся тролейбусы? А все эти «умные» счетчики и энергоэффективные теплопункты, им уже 100 лет в обед этим «новым» технологиям. А потом будет аукцион, где победит шарага с ценой 50коп и будет в итоге как всегда, то есть через одно место. Как например с уличным освещением. Освещение есть, а светло не стало. Электронную запись в 1-е классы 10 лет делаете, а сделать не можете. Как будто у нас первоклассников каждый год как в Китае количество и система нужна ад прямо Гугл-2.
zanoza
2019-11-18 11:35:20
Много слов, мало дел! "Умный город" утопает в трущобах и гнилых трубах!
Сеня
2019-11-18 11:06:23
аха-ххаааа.... смешно, поржал от души
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