Глава Петрозаводска взяла небольшой отпуск, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, Ирина Мирошник ушла в отпуск.

"Глава вышла в отпуск на неделю, - сообщили в мэрии, - где будет отдыхать, не знаем".

Исполняющей обязанности главы Петрозаводска назначена руководитель аппарата администрации Петрозаводска Ольга Старикова.