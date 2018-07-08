Ирина Мирошник в День любви и верности объяснила, что такое семья

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поздравила всех с Днем семьи, любви и верности.

На странице в соцсети Ирина Мирошник написала: "Семья – это источник всех традиций и устоев, из которых складывается наша жизнь и которые мы передаем своим детям и внукам. Это любовь и уважение, помощь и забота, детский смех и слезы радости, сопереживание и гордость за успехи. Это люди, которые поддерживают и понимают друг друга даже без слов".

Глава Петрозаводска пожелала всем беречь своих родных, свою семью, любить и ценить своих близких.

"Пусть в каждом доме царит мир, добро, счастье и радость! - написала Мирошник. - Поздравляю всех с праздником!"

Где и как в Петрозаводске отметят День семьи, любви и верности, смотртите здесь.