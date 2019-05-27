Ирина Мирошник выразила соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Владимира Шорникова

Ушел из жизни Почетный гражданин Петрозаводска Владимир Андреевич Шорников, сообщается на сайте городской администрации.

Глава города приносит соболезнования родным и близким Владимира Андреевича.

В воскресенье 26 мая скоропостижно скончался заведующий хирургическим отделением ГБУЗ "Республиканская больница им. В.А. Баранова" Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный врач Республики Карелия, Почетный гражданин города Петрозаводска, кандидат медицинских наук Владимир Андреевич Шорников.

Всю свою жизнь Владимир Андреевич посвятил медицине. Под его руководством были внедрены новые методики эндоскопических оперативных вмешательств, малоинвазивные методики лечения варикозной болезни нижних конечностей, эндопротезирование суставов.

В 2009 году за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие города Владимиру Андреевичу Шорникову было присвоено звание "Почетный гражданин города Петрозаводска".

Администрация Петрозаводска выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Владимира Андреевича.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.