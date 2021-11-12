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Исполнилось 82 года со дня начала советско-финляндской войны

Новости. Общество
10:09, 30 Ноября 2021
фото: © Ксения Боброва

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Памятники Зимней войны 1939-1940 годов в Карелии становятся объектами туристического показа.

30 ноября исполняется 82 года со дня начала советско-финляндской войны, которую в соседней с Карелией Финляндии называют Зимней. По ее итогам значительная часть финских территорий отошла Советскому Союзу и вошла в состав новой Карело-Финской ССР, которая просуществовала до 1956 года.

В республике сохранилось немало памятников Зимней войны, которые становятся сейчас объектами туристического показа. Один из наиболее интересных таких объектов находится в районе бывшего финского города Питкяранта. Речь идет о гранитных тропах линии обороны «U».

«Эти укрепления находятся в прекрасном состоянии, причем, они являются памятником двум войнам — Зимней и Великой Отечественной, — рассказал «Столице на Онего» руководитель проектов автономной некоммерческой организации «Центр развития социального туризма» Дмитрий Бобров. — Весь маршрут по гранитным тропам линии «U» занимает около четырех километров, но на участке примерно в один километр можно увидеть линию фронта 1939–1940 годов, потом 1941-го, когда окопы фактически поменялись местами, а затем — 1944-го. Но кроме самой линии фронта туристов ждут и сохранившиеся фортификационные сооружения, в частности — бывший финский бункер, где местные поисковики развернули небольшую экспозицию из тех предметов, которые тут и были найдены.

Читайте подробнее в статье «Неудобная война».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Нестор
2021-11-30 10:39:20
Ужасно это вспоминать, ещё ужасней от того, победили этой войны живут в нищете ,а проигравшая Финляндия,одна из лучших стран мира, куда наши шастают или шастали туда постоянно,за хорошими продуктами.
Нынче не пускают россиян...
Гость
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