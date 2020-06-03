Исследовали сообщили, как пандемия изменила рынок труда в Карелии

Специалисты компании "HeadHunter" рассказали, как поменялся рынок труда в Карелии из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Эксперты сайта для поиска работы и сотрудников "HeadHunter" информируют, что от последствий коронавируса в Карелии меньше всего пострадали госслужащие и специалисты рабочих профессий. При этом самое серьезное сокращение количества предложений о работе зафиксировано в следующих сегментах: спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (-78% к майскому показателю 2019 года), банки, инвестиции (-64%), безопасность (-50%), автомобильный бизнес (-49%), консультирование (-46%), административный персонал (-45%), добыча сырья (-42%).

Подробности - на сайте "Вести Карелии".