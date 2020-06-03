890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Доход главы Петрозаводска вырос в прошлом году на 376 тысяч рублей 21
03.06.2020 16:00
Обсерватор развернули на спортивной базе "Курган" в Петрозаводске 1
Сегодня 10:28
Число заболевших коронавирусом вахтовиков с Белопорожских ГЭС увеличилось до 48 2
03.06.2020 22:21
Символ 100-летия Карелии в камне появился на набережной Петрозаводска (ФОТО) 8
03.06.2020 16:25
Мотоциклист влетел в иномарку в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
03.06.2020 19:03

Исследовали сообщили, как пандемия изменила рынок труда в Карелии

Новости. Экономика
11:36, 04 Июня 2020
фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Загрузка...

Специалисты компании "HeadHunter" рассказали, как поменялся рынок труда в Карелии из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Эксперты сайта для поиска работы и сотрудников "HeadHunter" информируют, что от последствий коронавируса в Карелии меньше всего пострадали госслужащие и специалисты рабочих профессий. При этом самое серьезное сокращение количества предложений о работе зафиксировано в следующих сегментах: спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (-78% к майскому показателю 2019 года), банки, инвестиции (-64%), безопасность (-50%), автомобильный бизнес (-49%), консультирование (-46%), административный персонал (-45%), добыча сырья (-42%).

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

Сегодня 11:05
Тема недели
Карелию вводят в режим жесткой экономии 2
Коронавирусный кризис ударил по республиканскому бюджету.
"Мы научимся его побеждать"  6
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
С новым опытом в новую жизнь
Сегодня 09:30
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»