Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
Сегодня 17:29
Составлен прогноз сокращений работников в отдельных отраслях экономики Карелии 1
Сегодня 12:53
Задержанный за участие в митинге писатель из Карелии напомнил суду о "дяде Степе-милиционере" 13
Сегодня 12:56
Мертвую женщину нашли пожарные в запертой квартире в Петрозаводске 3
Сегодня 12:53
Осужденный за мошенничество бывший помощник транспортного прокурора Карелии станет адвокатом 6
Сегодня 16:24
Вакантная должность главы поселения в Карелии не вызвала потока желающих ее занять 12
Сегодня 11:55

Исследование показало, что россиянки хотят получить в подарок на 8 марта

Новости. Общество
22:00, 01 Марта 2021
фото: pxhere.com
Загрузка...

Россиянки в Международный женский день получат от мужчин те подарки, которые хотят - украшения, косметику и подарочные сертификаты.

Это показало исследование сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Большинство женщин - 38%, рассказали, что хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% участниц опроса предпочитают делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат", - говорится в сообщении.

При этом, согласно сообщению компании, большинство мужчин (44%) планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28% вручат подарочный сертификат в любимый магазин, еще 27% решили подарить ювелирные украшения.

"Авито" отмечает, что в этом году в период подготовки к празднику спрос на подарочные сертификаты на площадке вырос на 25%, на ювелирные украшения - на 52%.

Некоторые женщины, тем не менее, как отмечает сервис, хотят в Международный женский день получить в подарок поездку за город (17%), путевку (15%) или интересную книгу (10%), нежеланными подарками женщины назвали посуду (7%), алкоголь (2%) и деньги (1%).

Большинство респондентов (71%), по данным "Авито", собираются потратить на подарок до 5 тысяч рублей, из них 15% - до 1 тысячи рублей, 35% - от 1 до 3 тысячи рублей, еще 15% опрошенных мужчин планируют купить подарок на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% мужчин заявили, что готовы потратить более 10 тысяч рублей.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»