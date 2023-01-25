Исследование показало самый популярный возраст подержанных машин в России

Траты россиян на покупку автомобилей с пробегом в январе 2023 года выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 348 млрд рублей.

Об этом говорится в исследовании «Открытие авто», сообщает ТАСС.

На автомобили в возрасте до 10 лет в январе было потрачено в общей сложности 225 млрд рублей, что составляет 65% от всей суммы денег. Из этого объема 111,4 млрд рублей ушло на автомобили в возрасте до 5 лет, а 113,6 млрд рублей — на машины категории «5-9 лет». Что касается автомобилей, имеющих возраст от 10 лет и старше, то на них в январе россияне потратили 122,4 млрд рублей, т. е. 35% от всей суммы. Между тем, год назад на долю этой категории приходилось 37%.

Отмечается, что в январе нынешнего года россияне приобрели 6,8 тыс. подержанных китайских автомобилей на сумму 6 млрд рублей. В штуках «китайцы» к январю 2022 года прибавили 9%, а в деньгах они демонстрируют наилучшую динамику из всех участников вторичного рынка (+70%). При этом их доля как в общих тратах, так и в продажах в обоих случаях остается самой низкой — 1,9% и 1,7% соответственно.

Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок (в январе — 130,8 млрд рублей), которым немного уступают «японцы» (118,6 млрд рублей). Далее следуют б/у автомобили корейских и российских брендов (47,8 млрд и 25,2 млрд рублей). Замыкают топ-5 «американцы» с показателем 18,7 млрд рублей.

«То, что затраты на покупку подержанных машин сильнее всего растут среди китайских марок, во многом связано с тем, что эти машины стали активно выходить на вторичный рынок, меняя своих владельцев. Также не стоит забывать, что многие „китайцы“ относятся к сегменту SUV, в котором цены выше, чем в среднем по рынку. Это тоже способствует росту затрат на их покупку. Да, доля машин из КНР на „вторичке“ пока очень мала, но при сохранении текущей тенденции она будет только расти», — отметили в пресс-службе «Открытие авто»