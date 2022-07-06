Исследования на коронавирус доступны для жителей Карелии

В Карелии по-прежнему регистрируются случаи инфицирования граждан коронавирусной инфекцией — 30-40 случаев в сутки, сообщили в Минздраве Карелии.

Для диагностики коронавируса в республике создан запас тест-систем. Так, в Республиканскую инфекционную больницу поступила партия из 100 000 ИХА-тестов, которые распределяются в медицинские организации по их требованию.

По назначению врача мазок на коронавирус, в том числе для ПЦР-тестирования, возьмут в поликлинике по месту жительства. О результате теста специалисты поликлиники сообщат по телефону.

Можно узнать, выявлена ли инфекция, позвонив на линию 122.

По желанию любой житель Карелии может обратиться в пункт тестирования на базе Республиканской инфекционной больницы, в лаборатории которой проводят также исследования клещей на клещевой энцефалит и боррелиоз.