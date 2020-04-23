Источающий радиацию бывший военный объект в Карелии не в первый раз становится угрозой экологии

Территория бывшей воинской части в Карелии, где обнаружен повышенный радиационный фон, ранее уже становилась источником угрозы экологии и здоровью населения.

Об этом расксазала "Вестям Карелии" экс-депутат Заксобрания республики, член Ассоциации зеленых Карелии Валентина Евсеева.

По ее словам, воинскую часть решили расформировать в 2002 году. В то время медвежьегорские власти обратились к военным с просьбой передать здания части после ее расформирования на баланс района. Идея районного руководства заключалась в том, чтобы использовать объект для размещения там местной детско-юношеской спортивной школы №1: поблизости располагались горнолыжные склоны и маршруты лыжных гонок, необходимые спортсменам.

"Получили ответ с предложением выкупить здания у Минобороны, так как это их собственность. Часть ликвидировали, оборудование вывезли, а здания остались фактически бесхозными, территория не охранялась", - рассказывает экс-депутат Евсеева.

Весной 2003 года на территории бывшей воинской части произошел пожар. Находившиеся поблизости люди стали жаловаться на ухудшение самочувствия, рассказала Валентина Евсеева.

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