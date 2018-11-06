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Новости. Общество
16:24, 06 Ноября 2018
фото: informpskov.ru/look_listen/fotorep/19445

Источник назвал новое место работы увольняющегося замгенпрокурора РФ Гуцана

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Подавший в отставку заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан может стать новым полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, сообщили "Интерфаксу" информированные источники в различных структурах.

"Вопрос о его переводе на должность полпреда в СЗФО согласован, но официального решения на этот счет пока нет", - сказал один из собеседников агентства.

Он отметил, что во вторник в Совет Федерации РФ поступило представление от президента РФ об освобождении Гуцана от должности заместителя генпрокурора РФ "в связи с переходом на другую работу".

Еще один собеседник агентства высказал мнение, что "назначение Гуцана на новую должность, скорее всего, произойдет после формального ухода с поста заместителя генпрокурора".

Должность полпреда президента в СЗФО стала вакантной после того, как занимавший ее Александр Беглов 3 октября перешел на работу в Санкт-Петербург в качестве врио губернатора.

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Комментарии

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Бриг
2018-11-06 20:58:33

кир ? Вы , как будто не в нашей стране живёте , кумовство и коррупция просто въелась в нашу власть , культуру , даже в церковь и т.д. . . Знали бы больше , плакали .
Саныч
2018-11-06 20:21:53
На его место Олегыч? Кто на губера?
zanoza
2018-11-06 19:52:20
Теперь за СЗФО можно быть спокойными :)
12345
2018-11-06 18:23:01
а как же пао?
Бриг
2018-11-06 16:31:55
Так и будет , это же однокурсник Медведева , как и ПАО .
кир
2018-11-06 18:17:10
Бриг, неужели в эту чепуху вы верите? Однокурсники, родственники, соседи - да мало ли ещё кто? По деловым качествам берут на работу. Просто, в сложившейся системе работать никто не может, каким способным бы он ни был. А если пенсионер, то совсем хана.
Бриг
2018-11-06 21:02:21
Это не говорит о том , что Гуцан плохой , он как раз грамоный и толковый , что в бывает редко в коридорах власти но ….идёт по жизни " достойно " , не зря учился в ЛГУ .
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