Источник назвал новое место работы увольняющегося замгенпрокурора РФ Гуцана

Подавший в отставку заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан может стать новым полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, сообщили "Интерфаксу" информированные источники в различных структурах.

"Вопрос о его переводе на должность полпреда в СЗФО согласован, но официального решения на этот счет пока нет", - сказал один из собеседников агентства.

Он отметил, что во вторник в Совет Федерации РФ поступило представление от президента РФ об освобождении Гуцана от должности заместителя генпрокурора РФ "в связи с переходом на другую работу".

Еще один собеседник агентства высказал мнение, что "назначение Гуцана на новую должность, скорее всего, произойдет после формального ухода с поста заместителя генпрокурора".

Должность полпреда президента в СЗФО стала вакантной после того, как занимавший ее Александр Беглов 3 октября перешел на работу в Санкт-Петербург в качестве врио губернатора.